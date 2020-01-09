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merkezli 4 ilde operasyonu: 17 gözaltı

merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.1.2020 11:05
Bitlis merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 7 Ocak'ta çeşitli adreslere eş zamanları operasyonların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 17 şüphelinin İstanbul, Van, Hakkari, Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 29,29 gram eroin, 47,15 gram esrar, 10,83 gram sentetik uyuşturucu, 31 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 cam aparat ve pompalı av tüfeği ele geçirildiği bilgisi verilen açıklamada, kent ve çevresinde gençleri zehirleyen, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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Bitlis merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
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