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'da '' operasyonu: 5 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.1.2020 09:18
Bursa'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4'ü Bylock kullanıcısı 5 şüpheliye yönelik Bursa il merkezi ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli şahsın tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 1 şahsa elektronik kelepçe tedbiri uygulandı. Diğer 2 kişinin emniyetteki işlemlerinini devam ettiği öğrenildi.
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Bursa'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı
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