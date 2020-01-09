Çivi çakılamayan yere kaçak inşaat

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Ildır Körfezi, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edildi. Bu karar çerçevesinde de bölgede yapılaşmalara, çevre sorunlarına yönelik çeşitli tedbirler alındı. Yeni projeler, yönetim planı hazırlanıncaya kadar durduruldu. Plan yapma yetkisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçti.

Karaburun'da seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise bu kez de ÖÇKB ilan edilen bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin almadan kaçak inşaata başladı. Daha önce kiralık olan işletilen kent merkezindeki Nergis Kafe'yi, bir ay önce devralan belediye, restoran ve kafe olarak işletmeye başladı. Birkaç gün önce ise kaçak olarak, kafeterya ek yapılmaya başlandı. İnşaat yapılan bölge imar planlarında yeşil alan olarak görünüyor. İzmir Valiliği konu ile ilgili soruşturma başlatırken, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ekipleri de inceleme yapacak.







AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, "Yer ÖÇKB içinde yer alan Karaburun Merkez Mahallesi'nde olduğu için buraya yeni bir inşaat yapılamaz. Ayrıca bölge imar planlarında yeşil alan olarak görünüyor. Karaburun Belediyesi normalde tadilat yapabilir ama izinsiz inşaat yapamaz. Bu yapılan kaçak bir inşaat. Belediye Başkanındaki bu cesaret nedir? Anlamış değilim. Böyle bir durum varken nasıl inşaat yapmaya kalkıyor. Vatandaş bunu yapamazken, belediye başkanı bu hakkı kendinde nasıl buluyor" dedi.

CHP'li Başkan Erdoğan'ın, geçen temmuzda kendisini belediye şirketine müdür olarak atayıp 7 bin 500 lira huzur hakkı aldığı ortaya çıkmıştı. Tepkiler üzerine istifa eden Erdoğan, aldığı iki aylık maaşı bir okula bağışlamıştı. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de Eğlenhoca Mahallesi'nde tarihi mezarlığın üzerine yaptığı meydan düzenleme ve kafeterya çalışmaları ile tepki çekmişti.

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