Erdoğan ve Putin’den Libya için tarihi çağrı

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Türkkım'ın açılış töreni için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Erdoğan İstanbul'da iki kez görüşme yaptı. İki lider tören öncesi 1 saat 35 dakika süren başbaşa bir görüşme yaptı. Görüşmede, Erdoğan, Putin'e "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye- Libya Mutabakatı" isimli kitabı verdi. Kitapta Türkiye'nin, Doğu Akdeniz konusundaki haklı pozisyonunun detaylı bir şekilde ele alındığı öğrenildi. Erdoğan ve Putin TürkAkım töreninin ardından ikinci kez biraraya geldi. 25 dakika süren ikinci görüşmeye iki ülkenin Dışişleri ve Savunma bakanları da katıldı. Bu görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu " Başkan Erdoğan ve Putin Libya'da 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı" ifadelerini kullandı. İki bakan, Erdoğan ve Putin'in, ortak yazılı açıklama metnini kamuoyuyla paylaştı. İşte o metinden alıntılar;ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyuyoruz. Dış müdahalelere, tek taraflı askeri eylemlere ve mezhepsel çatışmalara her zaman karşı olduk. Bu doğrultuda, bölgedeki mevcut gerilimin düşürülmesine dair bağlılığımızı ifade ediyor, tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz.Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına bağlılığımızı teyit ediyoruz.Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılığımızı yineliyoruz. Ülkede kalıcı barış ve istikrar, Libyalıların sahiplendiği bir siyasi süreçle sağlanabilir. BM kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi süreci canlandırmak için elverişli bir ortam yaratmayı amaçlayan Berlin Süreci'ne desteğimizi teyit ederuz.Mevcut kritik şartlar altında ve ilgili BMGK Kararlarının ortaya koyduğu amaçlar ışığında inisiyatif almaya karar verdik. Bu çerçevede, arabulucular olarak, Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurmak, sahada istikrarın sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde günlük hayatın normalleştirilmesi için gereken önlemlerle desteklenen sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek, Libya halkının acılarına son vermek ve ülkeye barış ve refahı yeniden getirmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz.