FOX’un Portakal’ına tepki yağdı

Her fırsatta Türkiye'nin milli politikalarını eleştirmeyi kendine şiar edinen ABD'li medya devi Robert Murdoch'un Türkiye'deki sözcüsü Fatih Portakal bu kez Libya'nın meşru hükümetine destek veren Türkiye Cumhuriyeti'ni emperyalistlik ve sömürgecilikle suçladı. FOX TV ana haber bültenindeki hadsiz sözleri nedeniyle Fatih Portakal'a vatandaşlardan tepki yağdı. Twitter'da #özürdileportakal hashtag'i açan vatandaşlar binlerce eleştiri yağdırdı. #özürdileportakal hasthtag'i Twitter'da TT listesine girdi.İşte Fatih Portakal'ın küstah sözlerine verilen o tepkilerden bazılarıHadsiz. Sen kim oluyorsun da mazlumların tek umudu olan vatanımıza sömürgeci diyorsun.Portakal Türkiye Cumhuriyetine emperyalist demiş. Hadi ordan hadsiz!!Yıllardır 1 damla petrol için dünyada akıtmadık kan bırakmayanların kanalından maaş alan şaklabana bak sen! Gittiği her yere huzur, güven ve adalet götüren Türkiye Cumhuriyeti'ne "emperyalist ve sömürgeci" iftirası atacak kadar haysiyetsiz bunlar dostlar.Emperyalizmin kuklaları bize ders veremez. Kaldı ki Türkiye'nin gerek ulusal güvenliği ile alakalı gerekse çıkarlarına uygun uluslararası hamlelerinde kimseye aleyhte propaganda yaptırılmamalıdır. Başka ülkede olsa kovarlar bunu!Türkiye'ye emperyalist benzetmesi yapan, sömürgeci benzetmesi yapan Fatih Portakal özür dilemeli ve ekranları terk etmeli.

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