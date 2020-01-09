O teröriste nokta operasyon

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın MİT'in yeni binası 'Kale'nin açılışı sırasında kuzey Irak'ta PKK'nın lider kadrosuna yönelik olarak yapılan operasyonlara dikkat çekmesinin ardından, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'e bir darbe daha indirildi. MİT ve TSK tarafından, geçen Eylül ayında Kandil'e ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi 'Delal Nurhak' kod adlı Esme Erat ile şoförü Zilan Kobani'nin etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Terörist Erat'ın örgüte 1989 yılında Diyarbakır kırsalından katıldığı, 1993'de Almanya'dan Suriye alanına geçerek teröristbaşı Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alındığı öğrenildi. O dönem PKK'nın kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldığı tespit edilen terörist Erat'ın, 2014-2015'de PAJK Rojava Koordinasyon sorumluluğuna getirildiği, 2018'de PAJK Mahmur- Kandil Koordinasyon sorumlusu olduğu bildirildi. Diğer taraftan, ailesiyle irtibat kurularak teslim olması konusunda ikna çalışmaları yapılan bir teröristin örgütün Suriye'deki örgüt kampından kaçarak Siirt'te jandarma güçlerine teslim olduğu bildirildi.