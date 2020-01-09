Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > O teröriste nokta operasyon

O teröriste nokta operasyon

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 9.1.2020
O teröriste nokta operasyon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT'in yeni binası 'Kale'nin açılışı sırasında kuzey Irak'ta PKK'nın lider kadrosuna yönelik olarak yapılan operasyonlara dikkat çekmesinin ardından, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'e bir darbe daha indirildi. MİT ve TSK tarafından, geçen Eylül ayında Kandil'e ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi 'Delal Nurhak' kod adlı Esme Erat ile şoförü Zilan Kobani'nin etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Terörist Erat'ın örgüte 1989 yılında Diyarbakır kırsalından katıldığı, 1993'de Almanya'dan Suriye alanına geçerek teröristbaşı Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alındığı öğrenildi. O dönem PKK'nın kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldığı tespit edilen terörist Erat'ın, 2014-2015'de PAJK Rojava Koordinasyon sorumluluğuna getirildiği, 2018'de PAJK Mahmur- Kandil Koordinasyon sorumlusu olduğu bildirildi. Diğer taraftan, ailesiyle irtibat kurularak teslim olması konusunda ikna çalışmaları yapılan bir teröristin örgütün Suriye'deki örgüt kampından kaçarak Siirt'te jandarma güçlerine teslim olduğu bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
O teröriste nokta operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN