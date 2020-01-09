Resulayn’dan acı haber: 4 şehit

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Arbani köyünde, kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda İstihkam Astsubay Çavuş Sinan Köse (27), İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık (26), Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26) ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, şiddetli patlama sonucu şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri yurda getirildi. Şehit Sinan Köse ve Halil Karakoç'un Mersin'deki ailelerine acı haber ulaştırıldı. Tarsus'unTaşobası Mahallesi'nde ikamet eden şehit Köse'nin evli olduğu öğrenilirken, bugün kentte düzenlenecek törenle defnedileceği bildirildi. Şehit Karakoç'un Toroslar ilçesinde kardeşlerinin kaldığı eve, taziye çadırı kuruldu. Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı döken şehit annesi Fatma Karakoç'u yakınları teskin etti. Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, bugün Yenişehir ilçesinde toprağa verilecek. Şehit Erol Yanık'ın şehadet haberi Gaziantep'in Beykent Mahallesi'nde yaşayan ailesini yasa boğdu. Baba Mustafa Yanık ile anne Halise Yanık acı haber üzerine gözyaşı döktü. 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehit Yanık, bugün ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Resulayn'ın Al-Şukrya köyünde de bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 sivil öldü. Her iki saldırının da terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU