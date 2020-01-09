Son dakika: Barış Pınarı şehitlerine veda

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bugün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YANIK

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine verildi.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yanık'ın bugün ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ KÖSE VE UZMAN ONBAŞI KARAKOÇ

Şehit Astsubay Çavuş Sinan Köse (27) ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (26) Mersin'deki ailelerine acı haber ulaştırıldı.

Evli olduğu öğrenilen Köse'nin cenazesinin, bugün kentte düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesinin planlandığı bildirildi.

ŞEHİT ANNESİNDEN TÜRKÇE VE KÜRTÇE AĞIT

Şehit Karakoç'un Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi'nde kardeşlerinin kaldığı eve, askeri erkanın şehadet haberini vermesinin ardından taziye çadırı kurulup, sokağa ve apartmanlara Türk bayrakları asıldı.

Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı döken şehit annesi Fatma Karakoç'u yakınları teskin etti.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin naaşı, bugün Yenişehir ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AKBULUT

Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut'un Mardin'deki ailesine de şahadet haberi verildi.

Evli olduğu öğrenilen Akbulut'un cenazesinin, Ortaçarşı Mahallesi'nde bulunan Ebu Zeyt Camisi'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından Kıble Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.