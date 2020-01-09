Ünlü CEO işte böyle kaçtı

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel bazı yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle Japonya'da ev hapsine mahkum edilen Nissan'ın eski CEO'su Carlos Goshn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçışı güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı.Atatürk Havalimanı'nın güvenlik kameralarına yansıyan o görüntülerde; Ghosn arabayla Lübnan'a giden uçağa götürülüyor. Bir başka kamera görüntüsüne ise Ghosn'un saklandığı, müzik ekipmanlarının taşındığı ve üzerinde hava deliklerinin olduğu iki büyük kutu yansıyor.29 Aralık'ta Osaka'dan hareket eden ve 30 Aralık'ta saat 05.30'da Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan kutuyla çıkarılan Ghosn'un, bir araçla 40 metre ilerideki uçağa götürüldüğü tespit edilmişti.Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerden aralarında MNG Kargo'nun operasyon Müdürü Okan Kösemen'in de olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Ghosn hakkında "Kırmızı Bülten" çıkardığı ve bültenin 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştırıldığı bilgisine ulaşıldı.Carlos Ghosn dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki basın açıklaması yaptı. Ayrılmanın hayatında verdiği en zor karar olduğunu belirten Ghosn, "Yasaların üstünde değilim, siyasi baskılardan kaçtım" dedi. Hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu savunan Ghosn, Japonya'daki tutukluluk sürecinde adli makamlar tarafından "kendisine yöneltilen ithamları kabul etmesi için baskıya maruz kaldığını" ileri sürdü. Ghosn, Lübnan makamlarını olumsuz etkileyecek hiçbir şey yapmayacağını vurguladı. Eski CEO, yakalandığı Kasım 2018'den bu yana Nissan şirketinin günlük 40 milyon dolar kaybettiğini iddia etti. AA

BUGÜN NELER OLDU