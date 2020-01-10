2020 Ay tutulması saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den izlenebilecek mi, görülecek mi? Yılın ilk ay tutulması burçlara etkisi nasıl olacak?

2020 yılının ilk ay tutulması bu akşam gerçekleşecek. Ay tutulması, ayın kendi yörüngesinde hareket ederken, dünyanın gölgesine girme durumuna denir. Bu olağanüstü gökyüzü olayı ise çok nadir olmaktadır. Hal böyleyken, 2020 yılı içerisinde gerçekleşecek olan ilk ay tutulması vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bu akşam 20.00 ile 00.15 arasında yaşanacak olan bu gök olayında ay koyu kızıl bir renge bürünecek ve parçalı ay tutulması dediğimiz görüntü oluşacak. Peki, bu tutulma Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Ay tutulmasından en çok etkilenecek olan burç ise yengeç burcu olacak. Yengeçler bu tutulmada duygusal bir yapıya bürünebilir ve aşk halini değiştirebilirler. Haberimizin içerisinden bu akşam yaşanacak olan ay tutulması ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, ay tutulmasının burçlar üzerinde nasıl bir etki yaratacağını görebilirsiniz. İşte Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorusunun yanıtı…

AY TUTULMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 10 OCAK AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ, BURÇLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?

2020 yılının en önemli gök olaylarından bir tanesine bu akşam tanıklık edeceğiz. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak olan bu gök olayı 00.15'e kadar devam edecek. Bu noktada ay tutulması ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalar yapıyorlar. Haberimizin içerisinden ay tutulması ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, burçların üzerindeki etkisini gözlemleyebilirsiniz…