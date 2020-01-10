28 Şubat zihniyeti hortladı

BUGÜN NELER OLDU

Çekmeköy İlçe Müftülüğü tarafından geçtiğimiz hafta 'Yedi yaşındayım namaza başlıyorum' adıyla bir program düzenlendi. Programda 300 ilkokul öğrencisi velileriyle birlikte camiye gitti. Sabah kahvaltısıyla birlikte başlayan programda Hacivat Karagöz ve kukla gösterileriyle çocuklar eğlendi. Programın amacı ise çocukları hem camiye hem de namaza teşvik etmekti.Durumdan rahatsız olan Birgün ve Cumhuriyet gibi gazeteler, bir zamanlar "irtica geliyor" algısıyla hazırlanan haberlere benzer bir habere imza attı. Birgün Gazetesi kaynaklı haberde, imalı bir şekilde "Derse namaz arası! 300 ilkokul öğrencisi camiye götürüldü" ifadesiyle adeta 28 Şubat zihniyetini yeniden hortlattı. Haberde çocukları namaza teşvik etmek suçmuş gibi bir algı oluşturuldu.