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Son Dakika: Adalet Bakanı Gül: Hukukun gerektirdiği tüm adımları attık

Son Dakika Haberi: Adalet Bakanı , Türkiye'nin 'deki hakları üzerine önemli bir açıklama yaptı. Gül, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımları attık. Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.1.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 10:54
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül: Hukukun gerektirdiği tüm adımları attık

Abdülhamit Gül'ün gündeme dair açıklamaları:

-(FETÖ ile mücadele) 289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim.

-Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer; Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, şu ya da bu grubun değil, sadece hukukun emri altındadır. Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin karşısında olacağımız da bilinmelidir.

-"2019'da iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlık arabulucuya gitmiş, 230 bini anlaşmayla sonuçlanmış. Bu, 400 mahkemenin 1 yılda bakacağı iş demek"

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Son Dakika: Adalet Bakanı Gül: Hukukun gerektirdiği tüm adımları attık
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