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’ün kayınbiraderi: Her şeyi ben anlattım

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 10.1.2020
Adil Öksüz’ün kayınbiraderi: Her şeyi ben anlattım
15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Hava Üssü'nden yöneten FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ü İstanbul'da saklayanlara açılan davada ilk duruşma yapıldı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, "Kamuoyunda şu an Adil Öksüz'le ilgili bilinen her şeyi istihbaratçılara ben anlattım" dedi. Öksüz'ün serbest bırakılınca kendisini aradığını belirten Yıldırım, "Onu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan alıp evine getirdim. Yakalama kararı çıkarıldığını polis gelince öğrendik" dedi.
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Adil Öksüz’ün kayınbiraderi: Her şeyi ben anlattım
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