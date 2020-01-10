Adil Öksüz’ün kayınbiraderi: Her şeyi ben anlattım

BUGÜN NELER OLDU

15Temmuz darbe girişimini Akıncı Hava Üssü'nden yöneten FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ü İstanbul'da saklayanlara açılan davada ilk duruşma yapıldı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, "Kamuoyunda şu an Adil Öksüz'le ilgili bilinen her şeyi istihbaratçılara ben anlattım" dedi. Öksüz'ün serbest bırakılınca kendisini aradığını belirten Yıldırım, "Onu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan alıp evine getirdim. Yakalama kararı çıkarıldığını polis gelince öğrendik" dedi.