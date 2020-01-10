Az da olsa sizi TV’de görüyordum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 12 Aralık'ta mektup yazan Çorlu'dan bir grup görme engelli öğrenciyi önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu. Yazdıkları mektupları Başkan Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu. Başkan Erdoğan, öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye etti. Çocuklar da Erdoğan'a hem Braille alfabesiyle hem de el yazısıyla yazdıkları mektuplarını hediye etti. Çocuklardan Zehra Çamcı'nın hem Braille alfabesiyle hem de el yazısıyla yazdığı, kalp ve çiçeklerle süslediği mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Ben ve arkadaşlarım sizi çok seviyoruz. Siz bizim kahramanımsınız. Türk ulusu sizin önderliğinizde çok daha aydınlık günler görecek. Ben az görebiliyor olsam da sizi televizyonda gördüm. En büyük arzum arkadaşlarımla 23 Nisan'da yanınıza gelip ellerinizden öpmek. Allah size sağlık, uzun ömürler versin. Devletimizin, milletimizin başımızdan eksik etmesin."

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