Bakan Albayrak'tan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında, "Gece gündüz demeden milletimizin doğru habere ulaşması için görevlerini yerine getiren ve hakkaniyetten ayrılmamayı en önemli ilke edinmiş tüm gazetecilerimizin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ederim." dedi.

Gece gündüz demeden milletimizin doğru habere ulaşması için görevlerini yerine getiren ve hakkaniyetten ayrılmamayı en önemli ilke edinmiş tüm gazetecilerimizin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ederim. pic.twitter.com/xx8AjgAzlK — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 10, 2020