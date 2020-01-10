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Bakan Albayrak'tan '' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 10 Ocak dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 14:06
Bakan Albayrak'tan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında, "Gece gündüz demeden milletimizin doğru habere ulaşması için görevlerini yerine getiren ve hakkaniyetten ayrılmamayı en önemli ilke edinmiş tüm gazetecilerimizin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ederim." dedi.

Bakan Albayrak: Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam
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Bakan Albayrak'tan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
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