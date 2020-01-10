Başkan Erdoğan’a Berfin Özek’den anlamlı teşekkür

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen 13.5 yıl hapis cezasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermesi, genç kızı mutlu etti. Özek, Buluttepe Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin kendisini ve ailesini duygulandırdığını, morallerini yükselttiğini söyledi. Kararın ardından "Dünyam başıma yıkıldı, adaletten ve hayattan umudum kalmamıştı. Sokağa çıkmaya bile korkuyordum" diyen Berfin şöyle devam etti: "Umudum kırılmıştı ama Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum. Öncelikle beni kızı yerine koyduğu için, savcılara vicdandan bahsettiği için çok teşekkür ederim. Bu söyleminden sonra morallerimiz yükseldi. Morallerimiz düşmüştü. Yargı dünyasının vicdanen karar vermelerini söyledi, bu beni çok mutlu etti. Sosyal medyada da kampanyalar başlatıldı. Sokağa çıkma endişelerim hala devam ediyor. Ama onun desteğiyle bir nebze de olsa rahatladık. Her şeyin daha güzel olacağını umuyoruz. Adaletin sağlanacağına eminiz." Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini anlatan Özek, "Eski halime hiçbir şekilde dönemeyeceğim. Gözlerim belki görmeyecek ama tabii ki sanığın daha yüksek ceza almasını istiyoruz. Zaten üst mahkemeye çıkacağız" şeklinde konuştu.Anne Zeynep Özek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Konuşmaları gerçekten beni çok duygulandırdı. Arkamızda olduğunu bildirdi. Bu süreçte eminim ki kızım da iyi olacak. Kızımın ve benim korkularım dinecektir" dedi. Baba Yaşar Özek de sanığa verilen cezaya tepki gösterdi. Mağdur Özek'in avukatı Mehtap Sert "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını anlamlı buluyoruz ve kadına şiddetle mücadele anlamında Cumhurbaşkanının bu samimiyetini devam ettirmesini ve bu alanda gereken şeylerin yapılması için önayak olmasını diliyoruz" değerlendirmesini yaptı.Berfin Özek, geçen yıl 15 Ocak'ta evine giderken eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı. Tutuklanan Çeltik'e "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 13.5 yıl hapis cezası verildi. Karar büyük tepki çekti. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan baba Yaşar ve evlere temizliğe gidip ailesini geçindiren Zeynep Özek kızlarına destek oldu.

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