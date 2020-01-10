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Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı

'de Gelibolu-Çardak seferi yapan NG isimli feribot ile bir balıkçı teknesi Gelibolu iskelesi önlerinde çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. , saat 07.30 sıralarında Gelibolu iskelesi önünde meydana geldi. Gelibolu-Çardak seferi yapan 44 metre uzunluğundaki NG isimli feribot ile 26 metre uzunluğundaki Kestanelik isimli balıkçı teknesi, iddiaya göre kaptanın uyuyakalması sebebiyle çarpıştı. İçi yolcu ve araçla dolu feribotun kaza sonrası mazot deposundan denize sızıntı oldu. Tehlikenin fark edilmesi üzerine bölge su bariyerleri ile çevrilirken, yolcu ve araçlar sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.1.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 12:15
Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı

FERIBOT SAHİBİ KONUŞTU: HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

NG isimli feribotun sahibi Rüçhan Özer, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Can ve mal kaybımız yok. Feribotumuz Çardak'tan Gelibolu'ya sefer yaparken, Gelibolu açıklarında kaptanının uyuduğu iddia edilen bir balıkçı teknesi gemimize iskele tarafından çarpıyor. Feribottaki kaptanımız telsizle sektöre seslenmesine rağmen, korna yapıp kaçmasına rağmen balıkçı teknesi hızlı geliyormuş, bize iskele taraftan vuruyor. Biz de hemen iskeleye yanaştık. Can ve mal güvenliği için araç ve yolcuları tahliye ettik. Daha sonra çevre kirliliğini önlemek için bariyerlerle tedbirimizi aldık. Mevcut depomuzun yanındaki küçük depoya kalan yakıtı aktardık. Şu anda çevre kirliliğini önlemek için çalışıyoruz. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz. Bundan sonraki süreç adli makamlarda devam edecek" dedi.

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Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı
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