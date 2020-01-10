Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki cami saldırısını kınadı

, ’daki cami saldırısını kınadı

, ’da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlere başsağlığı dilediğini bildirdi

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.1.2020 00:20
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki cami saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin başkenti Ketta'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin başkenti Ketta'da bugün bir camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki cami saldırısını kınadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN