Erdoğan-Putin Zirvesi’nden çıkan 10 önemli sonuç

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İstanbul'da TürkAkım doğalgaz boru hattının resmi açılışı için düzenlenen tören vesilesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin yılın ilk zirvesini yaparak "stratejik işbirliği" mesajı verdi. TürkRus.Com, zirveden çıkan 10 önemli sonucu derledi., "Rusya ile son dönemde fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik" dedi. Putin de benzer ifadeler kullandı. Suriye krizi ile sık sık tekrarlanan, "Farklılıklardan çok ortak paydaları öne çıkarma ve sorunlara rağmen iş birliğini güçlendirme" mottosunun bir kez daha güçlü şekilde altı çizildi. Ne Suriye ne de Libya, "pragmatik ticari-ekonomik projelere" sekte vurmadı., "Rusya ile Türkiye'nin her iki taraf için de yararlı olan işbirliği, dünyadaki güç durum ve birtakım uluslararası aktörlerin ülkelerimiz arasındaki bu işbirliğinin önünü kesmeye çalışmasına karşın neredeyse tüm alanlarda adım adım gelişmekte" diyerek, stratejik işbirliği konusunda yeni ve büyük projelerle yola devam edileceğinin sinyalini verdi. Bir zamanlar "hasım" olan iki ülke "stratejik ortak" ve "hısım" tablosu çizdi.tırmanan iç savaş ve krizde Türkiye ve Rusya farklı cepheleri destekleseler de yaptıkları "ateşkes çağrısı" ile havayı yumuşattı. Suriye'de olduğu gibi, farklı tarafları desteklemelerinin çözüm için ortak arayıştan imtina manasına gelmediğini Libya krizinde de gösterdiler.ülke, Orta Doğu'da "istenmeyen dış güç" haline gelen ABD'ye bir kez daha parmak salladı ve bölgesel sorunların çözümünün ancak bölge ülkelerinin diyaloğu ile mümkün olduğu mesajı yolladı. Bölgedeki iki kilit oyuncunun da Rusya ve Türkiye olduğu vurgulandı.ile Putin arasında karşılıklı güvene dayanan sıkı bir kişisel ilişki olduğu, "sıcak-samimi iltifatlar ile" bir kez daha teyit edildi. Bunun özünde ve büyük ölçüde karşılıklı yarar temelinde, "pragmatik bir ilişki" olduğu yorumları da güçlendi.İstanbul'a gelmeden önce Esad ile samimi fotoğraflar verdi. Putin, Suriye'de çözümün Kremlin'den geçtiğini bir kez daha hatırlattı ve Ankara ile Şam arasında arabulucu role hazır olduğunun sinyallerini verdi. Suriye krizi hallolursa, Moskova ile Ankara'nın bölgede "en güçlü ittifak" olacağı havası estirildi.krizlerin ve ortak enerji projelerinin ikili zirvelere damga vuran ağırlık ve güncellikleri yüzünden, vizesiz rejim, serbest ticaret anlaşması, taşımacılık, sebze-meyve kotaları ve denetimleri, çifte vatandaşlık gibi sorunların geri planda kalması kaygı noktası olarak not edildi.bağlamda Rusya'nın yakın, hatta orta vadede Türk vatandaşları için eski "vizesiz rejime" dönmesinin zor olduğu, en azından Suriye'de barış sağlanıp bölgeden Türkiye üzerinden kaçan-kaçmaya çalışan teröristlerin Rusya'ya, özellikle Kafkasya'ya sızması riski ortadan kalkana kadarekonomistlerin sık sık "İşler daha da kötüye giderse IMF'ye gidilebilir" yorumu yaptığı bir dönemde, Ankara ile Moskova arasındaki yakınlaşmanın, "En kötü durumda kredi için IMF'ye değil Moskova'ya başvurulur" beklenti güçlendi.resmi açılış töreninin "en hüzünlü" konuğu Bulgaristan Başbakanı Borisov'du. Eğer Bulgar yönetimi iki yıl önce, AB ve ABD'den gelen baskılara boyun eğmeyip Rusya ile işbirliği yapsa Güney Akım boru hattı ile doğalgaz Karadeniz'in altından Bulgaristan topraklarına girecekti. Sofya cesaret edemeyince Putin Erdoğan ile hızla anlaşarak TürkAkım'ı hayata geçirdi.