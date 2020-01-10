Göz yaşartan dayanışma! Şehit Fethi Sekin’in babasına otomobil aldılar

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de düzenlenmek istenen terör saldırısını beylik tabancasıyla teröristlerle çatışarak önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'e vatandaşların vefasını gösteren olay şöyle gelişti. Türkiye'yi gezerek birlik mesajı veren şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ile kız kardeşi Fikriye Sekin, Aydın'daki bir program için Elazığ'dan yola çıktı. Baba ve kız kardeş, Alanya'ya geldiklerinde kaymakamlığı ziyaret etti. Burada baba Sekin'in geldiği otomobilin eski model olduğunu gören Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, baba Sekin'e yeni bir otomobil hediye etmek için harekete geçti. Harputlu'nun organizesinde Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yardımlarıyla hayırseverlere ulaşıldı.

"Fethim Türkiye'nin kalbinde yaşıyor"

HAYIRSEVERLERİN HEDİYESİ

Alanyalı hayırseverler kısa süre içinde, baba Sekin'e hediye edilmek üzere 150 bin TL değerinde bir otomobil aldı. Şehit Fethi Sekin'in adı ve soyadının baş harflerini taşıyan 23 FS 223 plakalı otomobil, dün kaymakamlık binası önünde düzenlenen törenle baba Mehmet Zeki Sekin'e hediye edildi. Törene şehit Fethi Sekin'in babası ve kız kardeşinin yanı sıra Kaymakam Harputlu, Belediye Başkanı Yücel ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile hayırseverler katıldı.







"HAKKI ASLA ÖDENMEZ"

Şehit polis memuru Fethi Sekin ile İzmir'de beraber çalışmanın onur ve gururunu yaşadığını belirten Kaymakam Mustafa Harputlu, "O hadiseli günde İzmir Adliyesi'nde görevliydim. Hain terör örgütü oraya eylem yapmak için gelmişti. Fethi Sekin, o hainlerin peşlerine takılarak gereken cevabı vermiş bir kahramanımız. Fethi gerçekten kişiliğiyle kimliği ve insanlığıyla dört dörtlük bir kardeşimiz" dedi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise böyle evlatlar yetiştiren bir milletin mensubu olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı da Fethi Sekin babasını burada ağırlamaktan onur ve şeref duyduklarını kaydetti.







'ÜLKEMİZDE FETHİ SEKİN'LER BİTMEZ'

Hayırseverlere teşekkür eden Mehmet Zeki Sekin, "Hainlerin İzmir Adliyesi'ne saldırısını bertaraf etmek için canını ortaya koyan, bu uğurda şehadet şerbetini içen, Elazığ'ın bağrından çıkmış, adını tüm dünyaya duyuran, canımın parçası ve gözümün nuru Fethi Sekin'in babasıyım. Ben şehidimle gurur duyuyorum, bu gurur tüm Türkiye'nin gururdur. Benim Fethi'm Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Güzel ülkemizde Fethi Sekin'ler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar" dedi.