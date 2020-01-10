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Son dakika: önünde gerginlik, aileler fenalaştı

'da son dakika gelişmesi... Diyarbakır İl Başkanlığı binasına giren bir grup partili, bu sırada oturma eylemindeki ailelere laf attı. Oturma eylemindeki ailelerin de karşılık vermesi ile yükselen gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile sona erdi. Tansiyonun yükseldiği sıralarda ailelerden bazıları fenalaştı. İşte HDP önünden son dakika haberleri

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.1.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 15:35
Son dakika: HDP önünde gerginlik, aileler fenalaştı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününe girdi. 65 ailenin sürdürdüğü eylemde HDP il binasına giren bir grup, eylemdeki ailelere laf attı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Ailelerin de karşılık vermesi ile tansiyon bir anda yükseldi. Evlat nöbetindeki ailelerden Celil Begdaş, yaşanan gerginlik sonrası fenalık geçirdi.
Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, partilileri binaya göndererek gerginliğin büyümesini önledi.

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Son dakika: HDP önünde gerginlik, aileler fenalaştı
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