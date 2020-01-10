İki kardeş 4 yıldır adaletin peşinde

İstanbul Kağıthane'de tamirci Gökhan Arıcan, 4 yıl önce 06 BG 3143 plakalı lüks araca çakar lambalar ve siren taktı. Arıcan, 25 Aralık 2015 akşamı bu araçta silahla öldürülmüş halde bulundu. Aracın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin kullanması için eşi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Arıcan'ı öldürdüğü belirlenen çalışanı Ercan Peker tutuklandı. Arıcan'ın eşi Ö. ile Peker'in duygusal yakınlık yaşadığı tespit edildi. Arıcan'ın ağabeyi Serhat Arıcan ve ablası Perihan Arıcan olay gününe ait yeni görüntülere ulaştı. Görüntülerde, Arıcan, Peker, İlgezdi'nin şoförü Ali T. ile koruması Ümit A. görülüyor. Ali T. yanında Arıcan varken makam aracının bagaj üzerine silah bırakıyor. Peker silahı alıp defalarca prova yapıyor. Görüntülerde Peker ile Arıcan'ın eşi birlikte görünüyor. Bu andan itibaren ise kamera kayıtları siliniyor. Serhat Arıcan, "Kardeşimin eşi Ö. ve yanındaki kişinin kamera kayıtlarının bir kısmını sildiği görüntüleri buldum. O kişi polismiş. Görüntüler ışığında olaya yeniden bakılsın. Adalet yerini bulsun" dedi.Arıcan'ın kardeşlerinden Kader Arıcan da sosyal medyada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu olayı örtbas etmekle suçlayarak "Sayın Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet' diye yürüdünüz. Peki bu adaletinizi milletvekilinizin arabasında öldürülen kardeşim #GökhanArıcan İçin neden göstermediniz?" diye sordu.

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