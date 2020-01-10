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Kilyos açıklarında tanker ve balıkçı teknesi çarpışmıştı... Konuyla ilgili MSB'den açıklama geldi
Kilyos açıklarında tanker ve balıkçı teknesi çarpışmıştı... Konuyla ilgili MSB'den açıklama geldi
MSB: Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.