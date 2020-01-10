Ömer Faruk Terzi, Gençlik STK’ları’na yeniden başkan seçildi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Ömer Faruk Terzi, yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. İstanbul'daki Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Toplantıda yönetim kurulu değişikliğine gidilerek oylama yapıldı. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, yeniden başkan seçildi.Terzi, burada yaptığı konuşmada, "Ana misyonumuz politik ya da siyasi değildir. STK'ların kendilerini geliştirmek için bir araya gelebilecekleri bir merkez yaratmaktır" dedi. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise "Bu dönemdeki hedefimiz daha fazla üyemizin katılımıdır. Ümit ediyorum ki giderek daha genç üyelerimizin katılımını da sağlayacağız" şeklinde konuştu.