Şehitleri binler uğurladı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse (27) ile Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (26) cenazesi Mersin'de, Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut'un (26) cenazesi Mardin'de, Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) cenazesi ise Gaziantep'te toprağa verildi.Şehitler için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde şehit Erol Yanık'ın bir silah arkadaşı, şehidin annesi Halime Yanık'a "Oğlunuz arkadaşlarının canını kurtardı" dedi. Bunun üzerine anne Halime Yanık, gözyaşı dökerek, "Benim merhametli oğlum, hepiniz benim oğlumsunuz. Ben dimdik ayaktayım, ben şehit anasıyım, anaların anasıyım. Düşmanı güldürmeyeceğim oğlumu ayakta karşılayacağım" dedi. Şehit Erol Yanık için Gaziantep'te Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde düzenlenen törene şehidin babası Mustafa, annesi Halime Yanık ile ailesi, henüz bir ay önce nişanlandığı Melek Şanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nişanlısının kamuflajını giyerek cenazeye katılan Melek Şanlı, şehit Yanık'ın fotoğrafına bakıp nişan yüzüğünü gösterdi ve "Bak halen çıkarmadım, hep burada kalacak" diyerek gözyaşı döktü.Şehit Sinan Köse (27) için Mersin'in Tarsus ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen törene eşi Yeter, annesi Songül, babası İsa ve kardeşi Gamze Köse, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı anne oğlunun tabutuna sarılarak, "Canım oğlum, kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü. Köse'nin cenazesi, ilçedeki Taşobası Mezarlığı'nda toprağa verildi.Şehit Uzman Onbaşı Halil Karakoç için de Mersin merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Fatma, babası Çetin, kardeşleri ve yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Karakoç'un cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) cenazesi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi. Şehit Akbulut için Ebu Zeyt Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında, şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Funda, annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut ile kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Başında eşinin kepi bulunan Funda Akbulut, şehidin naaşına sarılıp, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi. Şehidin cenazesi, Kıble Mezarlığı'nda toprağa verildi./ SABAH

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