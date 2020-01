Silivri’de vatandaşın susuzluk isyanı

Silivri'de günlerdir süren su kesintisinden dolay halk adeta canından bezdi. Günlerdir en temel ihtiyaçları konumundaki sudan mahrum kalan vatandaşlar İSKİ'den su kesintileri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Ancak İSKİ, Silivri'deki su kesintisi konusunda yeterli bilgilendirmede bulunmuyor. Vatandaşların su kesintisi için önlem almaları istenirken, suyun ne zaman geleceği konusundaki sorular ise cevaplandırılmıyor. Mağduriyet yaşayan halk isyanını şu sözlerle dile getirdi:35 yıldır Silivri'de yaşıyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir su kesintisi ile karşı karşıya kalmadık. Yani 2020'nin ilk haftasında İSKİ'nin hepimize güzel bir sürprizi oldu! İBB yetkililerine defalarca bilgi vermemize rağmen mağduriyetimiz giderilmedi. Bu konuda bir yetkili bulamamanın da şaşkınlığı içerisindeyim. Biz kime dert yanalım şimdi? Devlet babamızdan yardım talep ediyoruz.Yaklaşık 48 saattir Silivri'de özellikle merkez mahalleleri diyebileceğimiz yerlerde sularımız akmıyor. Yani bu nasıl bir iş? İSKİ'nin başında bulunan yetkililer ne iş yapıyor kardeşim! İşin kötü tarafı ise muhatap bulamıyoruz. Mağduruz ve bu mağduriyetimizin bir an evvel giderilmesini talep ediyoruz. İBB Başkanına Silivri'den yüzde 62 oy çıktı. Yani deprem olur ortalarda kendisi yok! Sularımız kesilir ortalarda yetkili yok! Kamera şakası gibi...Gülme komşuna gelir başına dedikleri bu olsa gerek. Kaç gündür televizyonlarda İzmir'deki su kesintilerini izliyoruz. Bidonlarla tankerlerden su taşıyanları görünce bu kadar da olmaz diyordum. Ama maalesef geldiğimiz noktada koskoca metropol İstanbul'da kaç gündür su akmıyor. İBB ve İSKİ'nin yaptığı tek şey var o da cep telefonlarımıza gönderdiği 'sabır ve anlayışınız için teşekkür' mesajıdır."Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmez herhalde. Büyükçekmece Gölü'nün bulunduğu yerde hava muhalefetinden dolayı yeterli su alınamıyormuş. Güler misin, ağlar mısın? Suyu kovayla mı taşıyor bunlar anlamadım. Özürleri kabahatlerinden beter be kardeşim! İSKİ yetkilileri ve İBB Başkanı'na buradan sesleniyorum bu işi bir an evvel çözüme kavuşturun.

