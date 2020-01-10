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Son dakika: 4 ilde operasyonu! 6 şüpheli adliyede

operasyonlarında son dakika haberi 'den geldi. Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Edinilen son dakika bilgisine göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.1.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 09:41
Son dakika: 4 ilde FETÖ operasyonu! 6 şüpheli adliyede

Yürütülen aktif mücadele ile her gün farklı baskınlar düzenlenen FETÖ'de günün son dakika haberi Balıkesir'den geldi.

4 İLDE 6 KRİTİK İSİM YAKALANDI

Merkezi Balıkesir olan FETÖ operasyonunda 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 6 kritik isim yakalandı. Edinilen son dakika bilgisine göre Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheliyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve market sahibinin de bulunduğu 7 zanlı hakkında 8 Ocak'ta yakalama kararı çıkarılmış, 6 şüpheli Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Son dakika: 4 ilde FETÖ operasyonu! 6 şüpheli adliyede
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