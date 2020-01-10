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Son dakika: Deniz Kuvvetleri Komutanlığında operasyonu

'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 10:10
Son dakika: Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik 7'si aktif görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri, ByLock içerikleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan binbaşı, 3'ü ihraç teğmen, 7'si aktif görevde, 1'i emekli astsubay rütbesinde olmak üzere toplam 12 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin tamamı yakalanmıştır" denildi.

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Son dakika: Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu
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