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Son dakika: 'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı

'de, 'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeşten 2'si tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.1.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 18:55
Son dakika: Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeşten 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu kardeşler A.H, H.H. ve S.H. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.H. ve S.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere dün düzenlenen operasyonda Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 kardeş gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı
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