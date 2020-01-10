Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı... Toplu taşımada, evcil hayvanlar taşıt içinde taşınabilecek

Ulaştırma Bakanlığı'nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, evcil hayvanların taşıt içinde (otobüsler) taşınmasının önü açıldı.

Buna göre aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak koşuluyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer de düzenlenebilecek. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine, 2 uyarı cezası verilecek.

SADECE BAGAJDA İZİN VERİLİYORDU

Daha önceki yönetmelikte, özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanların bagaj taşımaya mahsus bölümlerde

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ulaştırma Bakanlığı'nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yeni yönetmeliği, 10 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE YÖNETMELİK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ HALİ

YENİ HÜKÜM

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir."

ESKİ HÜKÜM

(6) Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer ve servisler düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.