Türkiye FETÖ musibetinden tamamen arınacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün gazetesine gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi şüphesiz ki Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformudur. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle daha etkin kararlar alarak caydırıcılığını artırmış, devasa sorunlarla baş etme ve küresel meydan okumalara karşı koyma kabiliyetini güçlendirmiştir.Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmelerin belirleyicisi durumuna geldiği, yakın coğrafyamızda Türkiye'nin onayı ve oluru olmadan hiçbir girişimin gerçekleşme şansının olmadığı da geçtiğimiz yakın dönemde herkesçe anlaşılmıştır. Cumhur İttifakı, bu anlayışla milli meselelerde güç birliği yapmayı sürdürecek, Türkiye'nin Lider Ülke olma hedeflerinin alt yapısını inşa edecektir. Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin önü açık, geleceği aydınlıktır.FETÖ ile birlikte PKK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile yurt içinde ve sınır ötesinde tüm güvenlik güçleri bütünlük ve koordine içerisinde azim ve kararlılıkla etkili bir mücadele gerçekleştirmiş ve büyük başarılar elde edilmiştir. Türkiye Cumhur İttifakı ile hem FETÖ musibetinden tamamen arınacak, hem de başta PKK ve DEAŞ olmak üzere diğer terör örgütlerinin şerrinden milletimizi kurtaracaktır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sunduğu imkân ve fırsatlarla emin adımlarla yürümeye devam edecektir.: Terörle iltisakı nedeniyle bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından; 42 belediye başkanına terör suçları nedeniyle ilk derece mahkemesince toplam 286 yıl 280 ay 159 gün hapis cezası verilmiştir. Görevden alınan 9 belediye başkanı hakkında verilen hapis cezası kesinleşmiştir. 19'u tutuklu 59'u tutuksuz yargılanmakta, 8'i firar ettiği için haklarında yakalama kararı bulunmaktadır. Bu dönem ise, 18 Aralık 2019 itibariyle; 4 il, 22 ilçe ve 2 belde olmak üzere toplam 28 belediye başkanı görevden uzaklaştırılmıştır. ANKARA

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