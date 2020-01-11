Baş döndüren Libya trafiği

KULESİ'NDE

Türkiye Libya'daki iç savaşa siyasi çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen Berlin Süreci çerçevesinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Libya anlaşmasını değerlendirildi.Erdoğan pazartesi günü de Ankara'da İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile bir araya gelerek Libya meselesini görüşecek. Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise bugün Moskova'da görüşeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Berlin Zirvesi'ne katılmasını isteyecek. Bu görüşmelerin ardından Berlin Süreci'ne liderlerin katılıp katılmayacağı netleşecek. Toplantıya P5+5 (BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere)+ (Türkiye, Almanya, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri) ülkelerinin temsilcileri katılacak. Almanya, toplantıyı liderler düzeyinde yapabilmek için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Türk tarafı Tunus, Cezayir ve Katar'ın yanı sıra Libya'nın komşuları Nijer ve Çad'ın da zirveye katılmasını istiyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından camide cemaate seslenerek, "Cumanız mübarek olsun. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi. Erdoğan, daha sonra camide Azize Acar isimli vatandaşın cenaze törenine katılıp tabutuna omuz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile birlikte Çamlıca TV Kulesi'nde incelemelerde bulundu.