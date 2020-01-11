CHP’den komik iddia: Kanal hadım eder

Boğaz ticaretini olumlu yönde etkileyecek ve kazaları da engelleyecek olan Kanal İstanbul projesi dünyanın gündemindeyken CHP'li isimler mega proje hakkında skandal açıklamalara devam ediyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) proje aleyhine düzenlediği çalıştayda akıllara zarar bir iddia ortaya atıldı. Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Konunun uzmanı olan hiçbir isim yoktur" diyerek katılmayı reddettiği Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuşma yapan Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul'un etkileriyle Marmara denizinde biriken sülfür dioksitin çürük yumurta kokusu ortaya çıkaracağını söyledi. Saydam, bilimsel verilere göre sülfür dioksitin erkek üreme sistemini kalıtımsal bir şekilde yüzde 25-30 oranında olumsuz etkilediğini öne sürdü. CHP'nin İstanbul Milletvekili Ali Şeker de bu konuya dikkat çekerek, "Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi'ni öldürmeyecek, İstanbul'un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek" ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul'u eleştireyim derken sosyal medyada alay konusu olan Şeker'in sözlerini alıntılayan bazı kullanıcılar "Tertemiz delirdiler" paylaşımlarında bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "TÜBİTAK hazırladığı raporda 14 madde halinde Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor" iddiasına da TÜBİTAK'tan yalanlama geldi. TÜBİTAK, "Proje hakkında olumlu veya olumsuz bir görüş bildirilmemiştir" açıklaması yaptı.

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