Cruise füzesi nedir? Ukrayna uçağı cruise füzesi sanıldı, 176 kişi can verdi...

Tüm dünyada tartışmalara neden olan ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere yola çıkan yolcu uçağının düşürülmesi ile ilgili gelen açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade yolcu uçağının cruise füzesi sanıldığını ve bu nedenle de kısa menzilli füze ile vurulduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından yanlışlıkla düşürüldüğünü ifade eden İran Dışişleri Bakanı Zarif özür dilediğini söylemişti. Vatandaşlar olayla ilgili olarak cruise füzesi nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, cruise füzesi nedir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

UKRAYNA UÇAĞININ CRUISE FÜZESİ SANILDIĞI AÇIKLANDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen yolcu uçağının seyir füzesi olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile vurulduğunu açıkladı. Ukrayna uçağının "cruise (seyir) füzesi" sanıldığı için düşürüldüğünü söyleyen Hacızade, "Kazayı duyduğumda 'keşke ben ölseydim' dedim." diye konuştu. Kazaya dair tüm sorumluluğun İran Devrim Muhafızlarına ait olduğunu söyleyen Hacızade, yetkilileri çarşamba günü konu hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı. İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

Uçağın düşüş nedeni ile ilgili tartışmalar sürerken News York Times gazetesi dün yolcu uçağının bir füze tarafından vurulma anını gösterdiğini iddia ettiği bir video yayınlamıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından, İran Genelkurmay Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının insani hata ile düşürüldüğünü kabul etti. İran Genelkurmay Başkanlığı uçağın istenmeden düşürüldüğünü açıkladı.

CRUISE FÜZESİ NEDİR?

Seyir füzesi (Cruise füzesi) kaldırıcı kuvvet olarak kanatçıklarının yardımıyla havanın dinamik yapısından, sürüklenmeyi dengelemek için de çekiş kuvvetlerinden bunun içinde jet motorundan faydalanan güdümlü bir füze sistemidir. Kruz füzesi genel olarak içerisinde klasik patlayıcı veya nükleer bomba bulunan savaş başlıklarını yüzlerce kilometre taşımak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş kruz füzeleri süpersonik veya yüksek sesaltı hızla ilerleyen, kendi kendine sevk edebilen, radara yakalanmamak için çok alçak irtifadan uçabilen araçlardır. Genel olarak bu araçlar savaş başlığı taşımaları ayrıca keşif veya özetleme değil saldırı amacı taşıdıklarından insansız hava aracı sınıfına girmezler.