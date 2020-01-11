Korkulan oldu tankerle balıkçı teknesi çarpıştı

Türkiye gündeminde günlerdir Kanal İstanbul tartışması yaşanırken dün Kilyos açıklarında gemi kazası meydana geldi. Bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza, Boğaz'ın güvenliğini bir kez daha akıllara getirdi. İstanbul Boğazı'na giriş yapmak üzere olan Rus tanker gemisi ile balıkçı teknesi Kilyos açıklarında çarpıştı. Feci kazada 3 balıkçı tekneyle birlikte sulara gömülürken 3 balıkçı kurtarıldı.33 metrelik "Dursun Ali Coşkun" adlı balıkçı teknesi, 6 mürettebatı ile dün saat 04.30'da Rumeli Feneri'nden mezgit avına çıktı. Rotayı Kilyos açıklarına çeviren teknede Yusuf Coşkun (64), oğulları Fatih ve Ali Coşkun ile İlyas Domaç (70) ve biri yabancı uyruklu iki mürettebat bulunuyordu. İddiaya göre kaptan tekneyi otomatik pilota alarak seyrine devam etti. Bir süre sonra da İstanbul Boğazı'na girmekte olan 140 metre boyundaki Glard-2 adlı Rus bayraklı tanker ile çarpıştı. Tankerin altına giren tekne alabora olurken, Fatih ve Ali Coşkun kardeşler ile Ateş isimli mürettebat ters dönen teknenin üzerine çıktı.Aynı bölgede kazayı gören diğer balıkçı tekneleri de hemen yardıma koşarak Coşkun kardeşler ile bir mürettebatı kurtardı. Hızlıca su alan teknenin güverte bölümünde bulunan baba Yusuf Coşkun ve İlyas Domaç ile yabancı uyruklu mürettebat, gemi ile birlikte suya gömüldü.Görgü tanıklarından Sefer Şahin kazanın ardından yaşananları anlattı: "Bizim 500 metre uzağımızdaydılar. Tekne ışıkları ile önümüzü görüyorduk. Telsizden 'Batıyoruz' diye yardım istendi. Yakındaki tekneler yardıma gitti. Üç kişi kurtarıldı. Diğer üç kişi tekne ile birlikte suya battı."Kaza sonrası Sahil Güvenlik, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arama-kurtarma çalışmalarına başladı. TGC Alemdar Kurtarma Gemisi, su altı cihazlarla yaptığı araştırmada kayıp üç kişinin içinde bulunduğu tekneyi 77 metre derinlikte tespit etti. Sahil güvenlik botlarının yüzeyde arama çalışmaları gece boyunca devam ederken, su altındaki aramalara ise sabaha kadar ara verildi. Glard-2 isimli tanker de Kısırkaya açıklarına çekildi.Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda da Çardak Gelibolu seferini yapan NG isimli feribota balıkçı teknesi çarptı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada feribottan denize mazot sızdı.

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