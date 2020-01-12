8 ildeki 5 zanlı tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonda 7 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda uçağa bineceği sırada yakalanan Bahadır M'nin de tutuklanan zanlılar arasında yer aldığı belirtildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.