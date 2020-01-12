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ABD’den Türkiye’nin çabalarına destek

Giriş Tarihi: 12.1.2020
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ve ateşkes sağlanması konusunda Türkiye'nin girişimlerine destek verilmesinin önemi vurgulandı. Görüşmede ayrıca, Irak ve İran'da meydana gelen gelişmeler ele alınırken, Türkiye'nin itidal çağrısı yinelendi ve gerilimin azaltılması noktasında çaba sarfedilmesi konusunda mutabık kalındı. ANKARA
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ABD’den Türkiye’nin çabalarına destek
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