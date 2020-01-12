Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin istişare toplantısının kapanış oturumunda açıklama yapıyor... Bahçeli Türkiye sınırına çekilmek istenen terör koridoruna dikkat çekerek, "Masumların canı üzerinden korkunç siyasi oyunlar tedavüldedir. Orta Doğu işgal altındadır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanışında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Adı konulmamış itiraf edilmemiş bir savaş ortamı kendini hissetirmekte. Bir savaş iklimi varlığını hissettirmektedir. Sınırlarımıza paralel şekilde kurulmak istenen ve milli azimle baltalanan terör koridoru Türk düşmanlığının sahne almasından başka bir şey değildir. Kimin dost kimin düşman olduğu bellidir. Ortadoğu ateş hattında işgal altındadır. Bizim için öncelikle ele alınması gereken konu etrafımızdaki vahim konuların ülkemize yansıyıp yansımayacağıdır. Yansıyacaksa buna nasıl mukavemet gösterileceğidir.

Harap olan coğrafyalar eski hakimiyet havzamızdır. Komşu halkların huzursuzluğu Türk milletine şu ya da bu şekilde sirayet edecektir. Irak'tan kendimizi soyutlamak, Libya'ya yüz çevrimek İran'a mesafeli durmak matıklı ve makul bir tercih sayılamaz. Buna milli tecrübeler müsaade etmeyecektir. Ankara'nın güvenliği Şam'dan, Tahran'dan Bağdat'tan Trablus'tan başlayacaktır.

Mıntıka temizliği yapmak suretiyle Türkiye'nin çevresi boşaltılmaktadır. İran'ın, Suriye'nin Lİbya'nın toprak bütünlüğüne sahip çıkmak gerekir. Eğer engel olunmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir. Bekaya dudak bükenlerin bizi anlamasını beklemiyoruz. Gafillere sadece acıyor, esefle bakıyoruz. Ne işimiz var Suriye'de, Libya'da diyenler görevli ve taşeron değilse tarih ve coğrafya cahilidir. Muhalefet yapmayı Türkiye'ye muhaliflik ve yabancılara muhbirlikle karşılaştıranların rotalarını kaybettiği ortadadır."

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