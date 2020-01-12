Dünyayı kıskandıracak hamleler yapıyoruz

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları'nca Kongre Merkezi'nde AK Parti milletvekilleri, parti yöneticileri ve yeni genç üyelerin katıldığı "2023 Genç 2023 AK GENÇ" programı düzenlendi. Programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, konuşma için kürsüye çıktığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, 2023 rakamının çok anlamlı olduğunu, 2023 genç üye yapılmasının özellikle 2023 yılının da müjdecisi olduğunu kaydetti. Erdoğan şunları söyledi: "Gençler özellikle şunu unutmayın: Bizi bölmek, parçalamak gayreti içerisinde olanlara sizlerin şu anda içinde bulunduğunuz birliğiniz, beraberliğiniz en güzel cevaptır. Biz yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Şu anda gerek terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda gerekse dış politikada Türkiye son asrın en büyük hamlelerini yapıyor ve bu hamleleri yaparken gerek Batı'sı gerek dışımızdaki dünya aslında ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor. Ekonomide hamdolsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasındadır. Faiz tek haneliye iniyor. Enflasyon tek haneliye iniyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak. Bunlardan hiç endişeniz olmasın." Kısa süre önce Kocaeli'de Türkiye'nin otomobilinin tanıtımını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu otomobilimizle inşallah dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz. Bu adımları atarken, bakın artık silahlı insansız hava araçlarını üreten bir Türkiye var. Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimiz şu anda yüzde 70'e ulaşmıştır. Bu Türkiye'nin yakaladığı en yüksek seviyedir. O bakımdan dayanışmanız çok büyük önem arz ediyor. İnanıyorum ki bu çerçeve içerisinde sizlerin de aldığı bu istikametle biz istikamet üzere yolumuza devam edeceğiz."

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