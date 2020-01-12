Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; liderlerin 8 Ocak'ta İstanbul'da yaptıkları görüşmede varılan Türk-Rus anlaşmaları temelinde Libya'daki durumla ilgili görüş alışverişine devam edildi. Rusya ve Türkiye'nin Libya ihtilafının siyasi çözüm sürecini ilerletmek için kapsamlı yardım sağlamaya yönelik istekleri teyit edildi. Liderler, krizin çözümüne katkıda bulunmaya yönelik ortak isteklerini de yineledi.