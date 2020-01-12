Eski başkanın yolsuzluğu halefini bile isyan ettirdi!

Burdur'un Yeşilova ilçesinin CHP'li yeni Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemede, eski CHP'li başkan Nuri Özbek'in kurumu kendi çiftliğine çevirdiği ortaya çıktı. 44 sayfalık rapora göre; Salda Gölündeki tesisler zarar etti. Belediyeye ait Termo Akaryakıt İstasyonu'ndan bir kişiye 14 bin liralık veresiye gaz verildi. Aynı istasyondan başkanın eşi özel aracı için yakıt aldı. Belediyeye ait araçlar, cep telefonları ve televizyonlar kayıp. Seçimden önce "bakan danışmanı ve ekibi" adıyla 6'sı kadın 12 kişi bir otelde ağırlandı ama sadece 3 kişi kaydedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın böyle bir görevlendirmesi, adı geçenin de bakanlık danışmanının olmadığı tespit edildi. Salda Gölü'nün de bulunduğu Yeşilova'da, 31 Mart'ta CHP'den belediye başkanı seçilen Mümtaz Şenel, kurumdaki yolsuzlukları fark edince, İçişleri Bakanlığına başvurdu. İlçeye gönderilen Başkontrolör Hüseyin Çağatay ve Kontrolör Fazıl Demiray, bir aylık inceleme sonunda rapor hazırladı. Rapora göre, eski başkan Nuri Özbek, kendi dönemi olan 2011-2018 yıllarında İlbank A.Ş, Halk Bankası ve Termopet Akaryakıt A.Ş'den bakanlık izni olmadan bütçenin yüzde 10 fazlası borç alıp harcama yaptı. Bakanlık izni alınmayan krediler için 'görevi kötüye kullanma fiili' işlendiği rapora yansıdı. Yapılan ihalelerin bazılarının kanuna uygun olmadığı belirlenirken, belediyeye ait Kayadibi mevkiindeki otel ve restoran, 2018'de Devlet İhale Kanunu'na aykırı olarak 10 yıllığına kiralandı.Belediyeye ait 33 aracın bazıları garajda bulunamadı. Birçok aracın muayenelerinin dahi yapılmadığı belirlendi. Yol süpürme aracı ve belediyenin tesislerinde kullanılmak üzere alınan sandalyeler kayboldu. Belediyeye çeşitli tarihlerde alınan 5 Iphone telefon ile bir LCD televizyonda bulunamadı. Özbek'in kayın biraderi ve amcaoğlu olan Belediye Harita Teknikeri İbrahim Özbek ve eşi Nursel Özbek'e, aile yardımı ile sosyal denge tazminatı olarak fazladan 29 bin lira ödendi. Belediye ile ilişkisi olmayan K. Hakkı Kocabalkan'a da 13 bin lira harcırah ve yol masrafı ödendiği ortaya çıktı. Salda Gölü tesisi gelirlerindeki incelemede, 2017'de bungalovlar 117 bin 350 liraya kiraya verildi ancak bunun 110 bin 975 liralık bölümü, belediyenin hesabına yatırıldı. Aynı yıl, bir meşrubat firmasına ödenen 26 bin 500 lira hesaplara geçmedi. Özbek dönemindeki 2018'te plajdan hiç tahsilat yapılmazken, restorandan 223 bin lira gelir sağlanabildi. Yeni başkanın döneminde ise plajdan 213 bin lira, restorandan ise 733 bin lira gelir elde edildi.

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