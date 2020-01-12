“HDP’nin PKK’ya götürdüğü çocuklarımızı istiyoruz”

Terör örgütünce kandırıldıktan sonra dağa götürülen çocukları için dört ayı aşkındır Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetlerini sürdürüyor. İstanbul'da 6 yıl önce terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızı Yasemin için oturma eylemini sürdüren anne Yıldız Ballı, kızının kandırılarak HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini söyledi. HDP'yi sorumlu tutan Ballı, "Bunlarda ne vicdan ne de merhamet var. Her gün bize aynı acıyı yaşatıyorlar. HDP'liler kızımı kandırdı. Ardından dağa, PKK'ya gönderdi. Bu nenle ben kızımı HDP'den istiyorum. Bu eylemlerimiz sayesinde aileler tek tek evlatlarına kavuşuyor. HDP, PKK istese de istemese de evlatlarımız annelerine kavuşacaktır" dedi. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinden gelerek katıldığı Diyarbakır'daki evlat nöbetini sürdüren anne Vahide Çiftçi, kızı Özlem'in daha 12'sinde iken HDP tarafından kandırılarak PKK'ya verildiğini söyledi. HDP'ye tepki gösteren anne Çiftçi, "Kızımın okula gitmesi gerekirken, eline kalem yerine silah verdiler. Bu gün kızımın yanımda olmamasının tek sorumlusu HDP'dir. HDP, çocuklarımızı kandırıp, dağa gönderiyor. Ben evladımı HDP'den istiyorum" diye konuştu.Babaannesi Halime Kadran'ın HDP il binası önündeki oturma eylemini görünce PKK'dan kaçan İbrahim Halil Kadran'ın (21) savcılık işlemleri sona erdi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Kadran, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. 5 yıl sonra ailesine kavuşan Kadran, yıllar sonra evinde kendisi için yapılan yemeklerden yedi.

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