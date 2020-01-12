Kıran Harekâtı bitti ‘Kapan’ Başladı

Geçen yıl ağustos ayında başlatılan, 4'ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği 'Kıran' operasyonları başarıyla tamamlandı. Kıran operasyonlarının tamamlanmasının ardından 2020 yılının başlamasıyla bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Kapan-1 Bagok' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât timlerinin yanında Polis Özel Harekât ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel görev aldı. Kıran operasyonlarında 4'ü kendiliğinden olmak üzere 144 terörist etkisiz hale getirilmişti.OPERASYON kapsamında tespit edilen sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat, yarım ton yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ve sığınaklar imha edildi. Operasyonda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık eden 13 şüpheli de gözaltına alındı.

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