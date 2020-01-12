‘Küresel Müslüman Kişilik Ödülü’ Erdoğan’a

MİCHEL'İ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Njerya'da yayımlanan Müslim News Nigeria gazetesi tarafından 2019 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"ne layık görüldü. Gazetenin editörü Raşid Ebubekir, 2018 yılında da 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü'nü, hem İslam dünyasında hem de uluslararası camiada tartışmasız etkisi ve gücü nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiklerini söyleyerek, "Hem İslam dünyasında hem de uluslararası camiada tartışmasız etkisi ve gücü nedeniyle bu sene de Erdoğan ilk sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman mazlumların yanında olduğuna dikkati çeken Ebubekir, "Erdoğan, Suriye, Myanmar, Keşmir ve Filistin konularında sesini her zaman yükseltti." dedi. Ebubekir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuala Lumpur Zirvesi'nde de Müslümanların birlik ve beraberliği için çabaladığını kaydetti. İkincilik ödülü Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, üçüncülük ödülü Somali asıllı Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'a, dördüncülük ödülü de Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'a verildi. Sıralamada beşinci ise Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil oldu. Ayda iki defa çıkan Muslim News Nigeria, Nijerya'daki Müslümanlar başta olmak üzere İslam dünyasından haberleri sayfalarına taşıyor.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü. Michel'in gelişi AB'nin yeni yönetimi sonrası Türkiye'ye gerçekleştirilen en üst düzey ziyaret oldu. AB Konseyi de görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan ile Michel'in ilişkileri geliştirmek için sürekli diyaloğu sürdürme kararı aldıklarını bildirdi. Erdoğan dün ayrıca Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi de kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. Bu arada Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Sarrac bugün Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapacak.