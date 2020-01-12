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Terör örgütü /'nın "" yalanı çürütüldü

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla artık eylem yapamaz hale gelen /'nın geçen yıl üstlendiği 229 orman/örtü, araç, iş yeri, fabrika, depo ve yat yangınlarından 135'i terörle ilişkilendirilemezken, 27'sinin ise hiç gerçekleşmediği belirlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.1.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 13:48
Terör örgütü PKK/KCK'nın yangın yalanı çürütüldü

PKK/KCK'nın, son dönemde birçok orman/örtü yangınını sahiplenerek propaganda yapmayı amaçladığı ortaya çıktı.

Son olarak PKK/KCK, Karadeniz illerindeki örtü yangınlarını üstlenmişti. Karadeniz'de, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, nem düşüklüğü ve rüzgar etkisi ile bilinçsiz yakılan anızların, örtü/orman yangınlarına neden olduğu tespit edilmişti.

İhmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelen yangınları bile üstlenmeye başlayan PKK/KCK'nın maskesi tespitler sonrası düştü.

Buna göre, 2019 içerisinde terör örgütleri yapıları, 118 orman/örtü yangınını üstlendi. Bunlardan 7'sinin yaşanmadığı belirlenirken, 91 yangının ise terörle ilişkili olmadığı tespit edildi.

SADECE 4'Ü İLİŞKİLENDİRİLEBİLDİ

Yangınlardan sadece 4'ünün PKK/KCK üyelerince yapıldığı üzerinde duruluyor. Bu olaylarla ilgili de 7 şüpheli yakalandı.

Orman/örtü yangınları dışında terör örgütleri 111 araç, iş yeri, fabrika, depo ve yat yangınını da üstlendi. Bunlardan 20'inin yaşanmadığı belirlenirken 91 olaydan 44'ü terörle ilişkilendirilemedi.

Yangınlardan 44'ünün ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla yaşandığı, bir olayın tahkikatının sürdüğü, sadece 2 yangının ise örgüt tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

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Terör örgütü PKK/KCK'nın "yangın" yalanı çürütüldü
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