Ekrem İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş sevdası İBB'ye sıçradı! Demirtaş'ın kitabı orada satılmaya başlandı!

Temmuz ayında HDP'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İmkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" cevabını vermişti.

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EŞİ TİYATROSUNU İZLEDİ, İBB KİTAPLARINI SATIYOR



İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izledi.

Ancak İmamoğlu'nun Demirtaş sevdası bunlarla son bulmadı.

BÜYÜK TEPKİ!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulan Demirtaş'ın kitapları büyük tepki çekti. Sosyal medyada büyük infiale neden olan karar için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve daire başkanlığı sessizliğini koruyarak yaptıkları bu işin arkasında olduklarını gösterdiler.

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Bu durum, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.