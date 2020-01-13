Faciadan geriye ayakkabıları kaldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, önceki gece düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılması sonrasında, hayatını kaybedenlerin denize açıldıkları koyda karaya vuran can yelekleri, düzensiz göçmenlere ait kimlik, pasaport, fotoğraf ve çeşitli eşyalar ile çocuk ayakkabıları ve kıyafetleri yürekleri burktu.8 kişinin canlı kurtulduğu faciada hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yüzerek karaya çıkan 4 ve Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı 4 düzensiz göçmen tedavilerinin ardından taburcu edildi.Hayatını kaybedenlerin denize açıldıkları koyda karaya vuran can yelekleri, düzensiz göçmenlere ait kimlik, pasaport, fotoğraf ve çeşitli eşyalar ile çocuk ayakkabıları ve kıyafetleri yürekleri burktu.Fiber tekneye kapasitesinin üzerinde binilmesi nedeniyle yaşandığı değerlendirilen olayla ilgili düzensiz göçmenlerin tekneyi nasıl temin ettiği ve kazanın oluş şekline ilişkin soruşturma sürüyor.