FETÖ elebaşı 10 ayrı kod isim kullanmış

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Genel Müdürlüğü'nün, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) mensuplarının kullandığı şifreli dili, şüpheli, tanık/müşteki-mağdur veya bilgisi alınan kişilerin ifadelerinden çözerek yayımladığı FETÖ/PDY Sözlüğü'nde çarpıcı bilgiler yer aldı. FETÖ/PDY Sözlüğü'nde, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüte müzahir yayın organlarında yazdığı yazılarda örgütün "mahrem imamları" gibi 10 farklı kod isim kullandığı bilgisi yer aldı. Örgüt içinde gerçek anlamlarının dışında kullanılan bin 94 kelimenin anlamlarına yer verilen sözlükte, elebaşı Gülen'in, 1988 yılı öncesi, örgüte müzahir yayın organlarında yayımlanan başyazılarda kullandığı kod isimleri deşifre edildi. Buna göre gizliliği her şeyin önünde tutan Gülen, yazılarında "A. Fettah Şahin", "Abdülfettah Şahin", "Abdulhay Nasih", "Enver Aydın", "Hikmet Işık", "İbn-i Ramiz", "M. Abdulfettah Dahhak" ve "M. F. Şahin" kod isimlerini kullandı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmada, bu mahlasın gizlilik ifadesi olduğu tespit edildi. Terör örgütü elebaşının en çok kullandığı mahlas olan "Dahhak"ın, İran mitolojisinde, "zalim, insan beynini yarasına süren kişi" anlamlarına geldiği belirlendi.