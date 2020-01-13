Göksel Gümüşdağ İBB'deki görevini bırakıyor

Göksel Gümüşdağ, toplantının sonunda 17 Ocak 2020 Cuma günü itibariyle Meclis 1.Başkanvekilliği görevinden ayrılacağını açıkladı. "Bu şerefli mecliste 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz var. Bu gazi meclis de 16 yıl meclis başkanlığını yapmak bana nasip oldu" diyen Gümüşdağ "Başakşehir Futbol Kulübüne olan tutkumu biliyorsunuz. Zaman zaman dört ayrı görev yapmak nasip oldu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekilliği ve fabrika. Bana anlayış gösteren eşme ve kızıma da bu konuda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu zamana kadar verdiği destek ve güveninden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra meclis üyesi sıfatıyla aranızda olacağım" ifadelerini kullandı. Gümüşdağ'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı da Gümüşdağ'a yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ettiler. Gümüşdağ'ın 17 Ocak'taki istifasının ardından Şubat ayı meclis toplantısında Meclis 1. Başkanvekilliği için seçim yapılması bekleniyor.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

10 Ekim 1972'de doğan Gümüşdağ 2002 yılında AK Parti İstanbul İli Yönetim Kurulu Üyeliği - Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı yaptı. 2004 yılında Küçükçekmece ilçesi Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkan Vekilliği görevlerini üstlenen Gümüşdağ 2007, 2009 ve 2014 yıllarında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis 2. Başkan vekilliğine seçildi. Gümüşdağ halen meclis 1. Başkanvekilliği görevine devam ediyor. Gümüşdağ, evli ve bir çocuk babasıdır.