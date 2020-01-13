MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi: Çok dertleniyorsa Hafter'in yanına gitsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), milletvekilleri ve il başkanlarıyla yaptığı kamp programı sonrası basın toplantısı düzenledi. İki günlük programın kapanışında konuşan Bahçeli, Libya tezkeresine "hayır" diyen CHP'ye yüklendi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken, "CHP'nin Libya Tezkeresi'ne karşı çıkması, Hafter'i makul ve seküler görmesi ayıplı ve arızalı bir üsluptur. Bu CHP Türkiye'nin yararına ne varsa karşısında hizalanan odaktır. CHP Genel Başkanı'na 'Fizan'ın haritada yerini gösterin' deseniz emin olun gösteremez, gösterse gösterse yalan yanlış Filipinleri gösterir. Çok dertleniyorsa gemiye binip soluğu Hafter'in yanında alsın" dedi. Bahçeli, ABD-İran gerilimi değerlendirirken de, "Üst rütbeli bir askeri direkt hedef alarak 'Bana göre suçludur, o halde ölmesi gerekir' demek kanun tanımazlıktır, vahşi batı yönetimidir, eşkıyalıktır, barbarlığın ta kendisidir. ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pensilvanya'ya bakmalıdır" diye konuştu. Bahçeli şunları söyledi:Bu gece yarısından sonra İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasına geçilecek olması önemli bir kazanım, muhafazası gereken bir karardır. İlaveten Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle Libya'da sağlanan ateşkes iradesi çok değerli bir gelişmedir. Özellikle bir cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün de ana sebepleri arasındadır. Eğer sandık ve demokrasi sonuç vermezse Esad'ın tasfiyesi mutlak anlamda zarurettir.* Libya'da ne aradığımızı söyleyenler Akdeniz'de boğulmamızı, Anadolu'da teslim olmamızı dileyen ve gözleyen işbirlikçilerdir. Hafter'i makul bulan CHP'nin Türk askerini mahsurlu görmesi utanmazlıktır. Türkiye'nin Libya'da bulunması milli şuurun harfiyen gereğidir. "2023 Lider Ülke Türkiye" amacına ulaşmak Cumhur İttifakı olarak temel gündemimizdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceğin büyük Türkiye'sinin yönetimsel mimarı olacağı inancımızı her zaman koruyacağız.* (FETÖ'nün siyasi ayağı) CHP'ye güvenimiz yoktur. HDP ile kucaklaşmış bir CHP'nin hiçbir teklifiyle kucaklaşma hedefimiz yoktur.

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